El El CEO d'Ebro preveu que a finals del 2025 comptaran amb quatre cotxes assemblats a la Zona Franca

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat del fabricant d'automòbils Ebro, Pedro Calef, ha avançat aquest dijous que la marca d'origen espanyol --ara integrada en l'esquema del grup xinès Chery-- vol tenir fins a quatre models diferents assemblats a la planta de la Zona Franca de Barcelona a finals del 2025.

Aquest pròxim mes de novembre, Ebro pretén iniciar les operacions de fabricació a la capital catalana dels models S700 i S800, que comptaran, cadascun, amb dues versions, una de benzina i una altra híbrida endollable. Així mateix, durant la primera part de l'any, el grup automobilístic començarà a produir l'S400 i a finals del 2025 vol tenir llesta una versió d'aquest model de "mida reduïda".

Així ho ha confirmat el CEO durant la primera Cimera d'Automoció Hispanoxinesa celebrada a Madrid, durant la qual Calef ha posat en valor l'estratègia comercial i societària rubricada amb el grup del gegant asiàtic.

En aquest context, ha puntualitzat que, en un primer moment, comptaran amb una línia d'assemblatge directe a la planta de Barcelona per "reindustrialitzar la zona com més aviat millor" a fi d'acabar de fabricar a Espanya vehicles preassemblats importats des de la Xina. En paral·lel, Calef ha afirmat que treballen en la creació d'una línia completa de producció de vehicles.

Quant a l'aspecte comercial, els plans d'Ebro passen per tenir fins a 30 punts de venda a finals d'aquest any i 75 a finals del 2025 repartits per tota la geografia espanyola.

A través d'una 'joint venture' amb Chery enfocada en la fabricació de cotxes i d'altres destinades a la distribució de vehicles, Ebro espera revitalitzar la marca espanyola fundada durant la segona meitat del segle passat al llarg dels pròxims anys.