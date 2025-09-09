El CEO del BBVA insisteix que si l'OPA pel Sabadell no surt amb els termes actuals, es retiraran

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha recalcat la intenció del banc de retirar-se en cas que l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell no prosperi en els termes actuals.
"Com hem dit moltes vegades, és una transacció molt clara, amb molt valor. Creiem que ha de produir-se, que hauria de produir-se, però si això no succeeix, també està bé", ha indicat en una conferència organitzada per Barclays.
"Si no succeeix en aquests termes, estem molt feliços de retirar-nos i centrar-nos en el nostre propi pla en solitari i executar-lo", ha subratllat el conseller delegat de BBVA.
Genç ha recordat que la transacció té molt sentit econòmic per ser consolidació a nivell nacional. "La consolidació domèstica és molt rellevant en una indústria en la qual els costos estan pujant, sobretot en un àrea on són majoritàriament costos fixos, com és tecnologia", ha reblat.
En aquest sentit, Genç ha recordat els objectius a llarg termini (2025-2028) del BBVA, unes estimacions sense integrar Banc Sabadell. D'una banda, preveu aconseguir un 22% de rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) mitjana en aquests quatre anys. El CEO ha apuntat al fet que el banc ha generat valor per als seus accionistes en els últims 15 anys i preveu una tornada sobre capital tangible, incloent dividends, d'entre el 15% i el 20% en taxa anual composta.
També ha recordat que la jerarquia d'assignació de capital de BBVA prioritza el creixement orgànic. Per darrere se situarien les recompres d'accions i, en tercer lloc, les fusions i adquisicions, sobretot en àmbit domèstic.