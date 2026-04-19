El Centri d'Estudis Jurídics obre 8 beques de col·laboració per a estudiants de màster i postgrau

JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, ha obert una convocatòria de 8 beques de col·laboració per a estudiants universitaris de màster i postgrau per aquest 2026.
Aquesta iniciativa pretén facilitar el coneixement pràctic del funcionament de l'Administració pública i "contribuir a la formació especialitzada dels futurs professionals en l'àmbit de justícia", informa el departament en un comunicat aquest diumenge.
Els beneficiaris comptaran amb el suport i la supervisió d'un tutor del centre i la convocatòria preveu 5 beques en formació en matèries pròpies del centre; 1 en arxiu i gestió administrativa; 1 en biblioteconomia i documentació per a la biblioteques del CEJFE; i 1 en comunicació i difusió.