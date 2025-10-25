La central nuclear Vandellós II (Tarragona) comença la seva 27 recàrrega de combustible

TARRAGONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La central nuclear Vandellós II (Tarragona) s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica a les 7.20 d'aquest dissabte per emprendre la seva 27 Recàrrega de Combustible i preparar així un nou cicle de generació d'electricitat de 18 mesos.
El pressupost de la recàrrega és de 24,5 milions d'euros, informa ANAV en un comunicat.
Al costat dels professionals d'ANAV i d'empreses col·laboradores que hi són de manera permanent, s'hi han desplaçat uns altres des de CN Ascó per a aquest projecte, i s'hi afegeixen durant la parada uns 1.000 treballadors d'unes 60 empreses de serveis especialitzats.
Aquesta parada durarà més de l'habitual perquè es faran moltes de les activitats preparatòries perquè la central entri en la denominada operació a llarg termini, quan compleixi 40 anys d'operació al desembre de 2027.
ANAV ha destacat que es faran moltes inspeccions en el circuit primari, i que es netejaran amb la tècnica 'sludge lancing' els tres generadors de vapor, juntament amb el canvi de juntes de la boca d'home del generador de vapor 'A', la substitució del motor de la bomba de refrigerant del reactor 'B' i la substitució de les tres vàlvules de seguretat del pressionador.