Centeno (Banc de Portugal) diu que la pujada dels beneficis frena la caiguda de la inflació

Celebra el descens interanual de 9 punts de la inflació a Espanya al maig: "Baixarà i està baixant"



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El governador del Banc de Portugal, Mario Centeno, ha advertit que la pujada dels beneficis de les empreses, i en menys mesura la dels salaris, frena la caiguda de la inflació a l'Eurozona, la qual cosa posposarà el moment en què el Banc Central Europeu (BCE) cessi amb la pujada dels tipus d'interès.

"Un punt percentual de beneficis més avui o de salaris que travi el descens de la inflació ho pagarem més endavant en el mitjà termini tots", ha dit aquest dimarts en un diàleg en la 38a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins aquest dimecres a l'Hotel W de Barcelona.

Així i tot, ha advertit que la previsió del BCE és que la inflació "baixarà i està baixant", la qual cosa és el primer dels reptes econòmics a afrontar des d'aquesta institució, ha subratllat.

Centeno ha celebrat la dada d'inflació que s'ha sabut aquest dimarts a Espanya: al maig ha retallat nou dècimes la taxa interanual, fins al 3,2%, el nivell més baix des del juliol del 2021, a causa de la moderació dels preus dels aliments i a l'abaratiment dels carburants.

"HI HA UNA REVERSIÓ DEL XOC"

El governador ha augurat que el descens que ja es registra en béns i energia com el gas es comunicarà aviat als preus: "De vegades triga una mica, cal tenir paciència, però hi ha una reversió del 'xoc' clara en aquestes dades".

"El nostre escenari base té una previsió de creixement baix, però no de recessió", ha afegit Centeno, que ha afirmat que se superarà amb èxit aquest episodi si el creixement se sosté i el mercat laboral no se'n ressent.

Amb tot, ha advertit que hi ha el risc que la inflació no torni a valors del 2% --l'objectiu a l'Eurozona-- "prou ràpid" com perquè es creï previsibilitat en la política monetària.

Preguntat per si el BCE està caient en l''overshooting', ha replicat que "no es pot veure que n'hi hagi" avui, tot i que ha advertit que la necessitat de portar predicibilitat a la política monetària per poder-ho avaluar millor.

ABAIXAR EL DEUTE

Centeno ha ressaltat la bona resposta econòmica dels estats de la UE davant els efectes de la pandèmia de covid-19, que va arribar en un moment en què els comptes estaven equilibrats i els bancs capitalitzats, la qual cosa va permetre "trobar solucions" a aquesta crisi.

En aquest sentit, ha mantingut que és el moment de "mantenir una ratxa de reducció dels dèficits públics" i reduir el deute, en el que veu la millor política de sostenibilitat financera que poden adoptar els estats a les pròximes generacions.

També s'ha mostrat partidari de continuar avançant en la integració europea completant la unió bancària a la UE, promovent el mercat únic i la mobilitat d'ocupació, i ha advertit que això és més fàcil d'aconseguir quan hi ha "confiança" entre els socis europeus.

EDUCACIÓ A PORTUGAL

Sobre Portugal, ha destacat la "revolució silenciosa" que ha experimentat el país amb l'educació, que ha passat d'estar a la cua en els rànquings de treballadors amb estudis bàsics a liderar-los, gràcies a polítiques de suport a les famílies amb menys recursos.

També ha ressaltat l'aposta per reduir el deute del país, que creix de manera sostenible gràcies, sobretot, a la inversió i a les exportacions: des del 2016 compleix els seus objectius pressupostaris, té més estabilitat i bancs més ben capitalitzats i està en condicions de rebre més migració.