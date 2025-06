Centenars de veïns de Badia del Vallès (Barcelona) donen la benvinguda als reis

BADIA DEL VALLÈS (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Centenars de veïns de Badia del Vallès (Barcelona) han donat la benvinguda als reis Felip VI i Letícia, que han arribat cap a les 17.20 hores a aquesta localitat on participen en la commemoració del 50è aniversari de la inauguració del polígon d'habitatges que va donar origen al municipi.

Han estat rebuts pel president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i l'alcalde de la localitat, Josep Martínez.

Està previst que els reis visitin l'Ajuntament i facin un passeig per visitar la localitat, que compta amb 5.400 pisos de protecció oficial, el 100% dels que hi ha a la localitat i que aquest any perdran aquesta condició gairebé íntegrament en complir els 50 anys.

A més a més, visitaran el centre cívic i es reuniran amb membres del Grup Motor del 50è Aniversari --amb persones que es van assentar al municipi en els anys 70-- i amb representants del Consell d'Infància --nens que han participat en l'aniversari--.

També es reuniran amb monitors i usuaris dels tallers socials ocupacionals, i es faran una fotografia amb ciutadans i autoritats davant el Mural participatiu del 50è aniversari.

BANDERES ESPANYOLES

Centenars de veïns s'han reunit al voltant de l'Ajuntament de la localitat per donar la benvinguda als reis amb aplaudiments, diverses banderes espanyoles i crits de 'Visca el Rei!'.

Els reis han saludat i encaixat la mà a alguns dels veïns presents, hi han xerrat breument abans d'entrar a l'Ajuntament i el Rei ha signat algunes banderes d'Espanya.

Així mateix, alguns veïns han reclamat la construcció d'una residència pública per a persones de la tercera edat amb una pancarta.