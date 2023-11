Centenars de persones es tornen a concentrar a Ferraz per protestar contra els pactes del PSOE

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Centenars de persones s'han tornat a concentrar per catorzena vegada al carrer Ferraz, on es troba la seu nacional del PSOE, per protestar pels pactes amb els independentistes catalans i la llei d'amnistia, la mateixa jornada que Pedro Sánchez ha estat reelegit president del Govern després d'aconseguir la majoria absoluta del Congrés.

Com en les anteriors concentracions, la gent ha començat a arribar al voltant de les 19.30 hores, després d'una nova convocatòria a xarxes socials recolzada, entre d'altres, per dirigents de Vox, que animen a la mobilització permanent als carrers pels acords de la investidura.

La catorzena tarda de protestes a Ferraz ha tornat a comptar amb assistents portant banderes d'Espanya i càntics contra el president del Govern.

Al voltant de les 19.30 hores, la Policia Nacional ha començat a barrar i tallar el trànsit a Ferraz davant els assistents que començaven a arribar, com és habitual, a la intersecció amb Marquès d'Urquijo.

A més de les usuals banderes espanyoles, també s'ha vist una ensenya de la Comunitat de Madrid.

Entre els càntics i insults, s'han escoltat els usuals contra Sánchez, Puigdemont i el ministre Fernando Grande-Marlaska, i uns altres com 'No som ultres, som espanyols' o 'No és una seu és un puticlub', a més de nombrosos atacs contra els mitjans de comunicació ratllant-los de 'premsa espanyola manipuladora'.

També s'han sentit crits contra la Policia Nacional i el Rei Felip VI.