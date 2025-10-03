Centenars de persones demanen el "boicot a Israel" en una nova manifestació a Barcelona

Surten de la plaça Urquinaona per arribar a la plaça de la Carbonera, on hi ha una acampada
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones participen aquest divendres a la tarda en una nova manifestació a favor de Palestina i del "boicot a Israel" que ha arrencat a les 18.45 hores a Barcelona, la quarta des que l'exèrcit del país hebreu va interceptar la Global Sumud Flotilla dimecres.
La manifestació, que ha partit de la plaça Urquinaona, està convocada per entitats com Comunitat Palestina de Catalunya, Prou Complicitat amb Israel, Global Movement to Gaza i Global Sumud Flotilla.
Al crit de 'Free free Palestine' i 'Visca visca Palestina' han iniciat la mobilització per la Via Laietana amb l'objectiu d'arribar a la plaça de la Carbonera, on s'han agrupat unes 150 persones que han passat la primera nit en tendes de campanya.
A la capçalera de la manifestació, que encapçala un vehicle amb altaveus, s'hi ha sumat una columna que procedia de la Via Laietana, amb pancartes, banderes amb mans que simulen taques de sang i proclames contra l'"ocupació d'Israel".
4 CONCENTRACIONS
Aquesta és la quarta mobilització a Barcelona des que l'exèrcit Israelià va interceptar els 44 vaixells de la Flotilla, i per a aquest dissabte n'hi ha convocada una altra que partirà a les 12 hores dels jardinets de Gràcia i acabarà a Arc de Triomf.
La mobilització de dijous a la tarda es va dur a terme a la plaça de la Carbonera, on van confluir diverses columnes que procedien de diferents punts de la ciutat, i que va aplegar unes 15.000 persones.
En aquest punt, un grup nombrós de manifestants, alguns encaputxats, van vorejar la rotonda i, des de les Drassanes, van avançar cap a la ronda Litoral al crit de 'Palestina Llibertat'.
Quant a aquest divendres, la manifestació convocada pels estudiants ha avançat des de la plaça Universitat cap a les 13.00 hores fins a la plaça de la Carbonera, on s'ha instal·lat una acampada que ha arribat a agrupar unes 150 persones durant la primera nit, i que preveu estar-se, com a mínim, fins al 15 d'octubre per la convocatòria de la vaga general.