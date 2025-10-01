Centenars de persones davant l'ambaixada d'Israel a Barcelona després d'interceptar-se la Flotilla

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Diversos centenars de persones s'han concentrat aquest dimecres a la nit davant l'ambaixada d'Israel a Barcelona després que la Global Sumud Flotilla hagi estat interceptada pel país hebreu quan es trobava a unes 100 milles nàutiques de Gaza.
A més de la concentració d'aquesta nit, l'organització de la Flotilla també ha convocat una manifestació aquest dijous a les 18 hores a la plaça de la Carbonera de la capital catalana per exigir l'alliberament de la Flotilla i el boicot a Israel.
La Flotilla ha confirmat que dos dels seus vaixells han estat abordats per tropes israelianes aquest dimecres al voltant de les 20.10 hores, entre ells el tripulat per l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.