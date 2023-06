Centenars de persones es concentren a Ripoll (Girona) contra "el racisme i la intolerància"

GIRONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Centenars de persones s'han concentrat des de les 11 d'aquest dissabte davant la plaça de l'Ajuntament de Ripoll (Girona), una hora abans del ple de constitució, contra "el racisme i la intolerància" que atribueixen al partit guanyador de les eleccions municipals, Aliança Catalana.

Els manifestants han portat pancartes amb lemes com 'Això no és democràcia, és una farsa', 'On són les garanties estatutàries?', 'Justícia social' i 'Contra el racisme i la intolerància', i s'han sentit els crits 'Ripoll serà la tomba del feixisme'.

Arran del ple de constitució i la concentració, els Mossos d'Esquadra han activat un operatiu de seguretat.