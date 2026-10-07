Centenars de persones es concentren per aturar el desallotjament de 32 veïns a Sant Andreu (Barcelona)

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones es concentren aquest dimecres des de primera hora del matí al carrer Llenguadoc del districte de Sant Andreu de Barcelona per evitar el desallotjament de 32 persones de 18 pisos de 20 del Bloc Llenguadoc 74, segons l'Ajuntament.
La portaveu de la Coordinadora Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), Maria Serra, ha manifestat en una declaració als mitjans que continuaran exigint que les famílies "que han ocupat aquestes cases, que estaven buides i abandonades, que les han omplert de vida i les han arreglat perquè siguin habitables", no siguin expulsades del barri.
A més a més, ha afirmat que l'Agència Catalana d'Habitatge i Habitatge de Barcelona estan intentant negociar amb la propietat perquè aquest desnonament no s'executi i buscar una solució definitiva per a aquests 18 habitatges.
Així i tot, ha fet una crida a la població a acostar-se al bloc, on ha arribat la comitiva judicial cap a les 15 hores: "És important que siguem moltes fins que tinguem signat el paper definitiu de suspensió de desnonament i que continuem collant i pressionant perquè aquestes famílies tinguin una solució definitiva".
La COSHAC defensa que l'única solució viable a llarg termini per a aquestes famílies és un lloguer social a través de la compra d'un pis que passi a formar part del parc d'habitatge públic català.
TSJC
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, el desallotjament s'emmarca en 3 procediments judicials iniciats el 2019, quan es van ocupar els habitatges de l'edifici sense cap títol de propietat ni de lloguer.
El 2021 es va fixar el llançament d'un dels habitatges que van tornar a ser ocupats, i segons el TSJC, no consta cap informe de vulnerabilitat respecte als ocupants i la propietat de l'immoble (una empresa familiar) ha intentat negociar amb els ocupants sense resultat.
AJUNTAMENT
Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han subratllat que estan intentant suspendre l'execució "per totes les vies possibles", demanant la suspensió al TSJC per la vulnerabilitat dels afectats.
Han concretat que dels 32 veïns, 6 són menors, i que de les 18 unitats familiars, 13 han tingut vinculació amb els serveis socials en algun moment del procediment i 7 hi mantenen una vinculació constant.
Ha afegit que la mediació va començar el 2022 i durant aquest temps hi ha hagut diferents canvis de propietat i els actuals "no volen suspendre el llançament".
Finalment, ha assegurat que les 4 famílies amb nens estan en seguiment per part dels serveis socials territorials i altres especialitzats i que, en cas de desnonament, "si no tenen alternativa se'ls buscarà un allotjament d'emergència".