Centenars de manifestants reclamen a Barcelona la revaloració de les pensions al febrer

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Centenars de pensionistes s'han manifestat aquest dilluns al centre de Barcelona per reclamar que el Govern central i el Congrés trobin la fórmula per assegurar la revaloració de les pensions abans del 20 de febrer, convocats per Marea Pensionista de Catalunya.

En unes declaracions a Europa Press, el representant de l'entitat Ramon Franquesa ha xifrat entre 500 i 1.000 les persones que s'han aplegat a la plaça Universitat i han tallat el carrer Aribau per concentrar-se davant la Delegació d'Hisenda.

Si els partits polítics no donen resposta a les exigències dels pensionistes, Franquesa ha advertit que convocaran "una mobilització arreu del país el 22 de febrer".

Ha assegurat que no únicament defensen els interessos dels pensionistes actuals, sinó també de tots els que ho seran en un futur: en aquesta línia, la capçalera ha sostingut una pancarta amb el missatge 'Estudiant, treballador, estem lluitant per la teva pensió. Uneix-te a nosaltres'.

"MAJORIA SOCIAL"

Franquesa ha sostingut que el cost de vida per als pensionistes "ha pujat molt més del que recullen les xifres oficials", per la qual cosa ha considerat que la no aprovació de la mesura integrada en el decret òmnibus és una irresponsabilitat.

Ha advertit que la ciutadania no ha pagat la cotització social o els impostos "perquè aquests diners vagin a altres finalitats que no siguin els serveis socials".

"Governi qui governi, es deuen a la majoria social", ha defensat, davant les pressions que a parer seu hi ha per evitar que pugin les prestacions per part de banquers, fons d'inversió i instàncies internacionals, ha enumerat.