Un centenar de persones protesta davant del consolat d'EUA de Barcelona pel bloqueig a Cuba

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -
Un centenar de persones s'ha concentrat aquest dissabte davant del consolat d'Estats Units a Barcelona per protestar contra les seves polítiques respecte a Cuba, segons han informat fonts municipals a Europa Press.
Els participants de la concentració, organitzada per Defensem Cuba, han protestat amb lemes com "Aturem l'agressió a Cuba! El bloqueig mata" i "N'hi ha prou de bloqueig energètic a Cuba".
Els manifestants han reclamat la fi del bloqueig nord-americà i han denunciat el seu impacte en la població cubana.