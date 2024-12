Un centenar de municipis catalans demanen una xarxa elèctrica pública en la Declaració de Girona

GIRONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

Més d'un centenar de municipis catalans, a més de dues diputacions i dues entitats, han signat aquest dijous la Declaració de Girona, que advoca per una xarxa elèctrica pública.

Segons ha informat en un comunicat la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), entre els municipis hi ha grans ciutats com Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona o Terrassa (Barcelona).

La Declaració de Girona demana a municipis, entitats i institucions que treballin per promoure mesures a nivell local i nacional per aconseguir una xarxa de distribució pública.

El document declara "la necessitat urgent de reformar el marc jurídic actual de titularitat de les xarxes de distribució d'electricitat" per garantir una competència real.

Així mateix, demana "parar l'enriquiment injust de l'oligopoli" i fomentar l'actuació de les comunitats energètiques, a més d'implementar mesures per afavorir la transparència.