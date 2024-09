Un centenar de manifestants es concentren contra el congrés The District a Barcelona

La Plataforma Enfonsem The District critica que la capital catalana ja no és un espai "habitable"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 set. (EUROPA PRESS) -

Unes 100 persones s'han manifestat aquest dimecres cap a les 8.45 hores a la plaça Europa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) contra la celebració del congrés immobiliari The District, que s'organitza al recinte de Fira de Barcelona Gran Via fins divendres.

Els manifestants porten pancartes contra els desnonaments, màscares i capelines i es dirigiran cap a les portes del congrés, on a parer seu es reuniran empresaris internacionals que tenen l'objectiu d'"especular" amb l'habitatge.

Han estat convocats per diferents sindicats d'habitatge, plataformes ecologistes, associacions de veïns, entitats feministes i antiracistes i formacions polítiques, com Jovent Republicà.

Els Mossos d'Esquadra han desplegat una desena de furgonetes i la sortida de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) d'Europa Fira està tallada.

L'any passat un grup de manifestants va llançar pintura als assistents del congrés i, en una roda de premsa fa una setmana, el president de l'esdeveniment, Juan Velayos, va assegurar que aquest any el protocol d'entrada està "molt pensat i molt treballat".

LA PLATAFORMA ENFONSEM THE DISTRICT

En unes declaracions a la premsa, la portaveu de la Plataforma Enfonsem The District, Marta Espriu, ha defensat que han convocat una manifestació per tercer any consecutiu per explicar que els ciutadans dediquen "més de la meitat del sou per poder viure en una casa".

Ha criticat que Barcelona "s'hagi convertit en un espai que no és habitable per a les persones" que hi viuen, i ha rebutjat el model turístic actual.

Preguntada pel dispositiu policial, Espriu l'ha criticat: "Si ens responen enviant molta policia, demostra que realment som una possible amenaça per desestabilitzar la celebració d'aquesta mena de congressos".

"I, a més, també ens demostra que els polítics al final estan al costat de la celebració", ha lamentat.