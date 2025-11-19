Un centenar de directives i emprenedores es reuneixen a Barcelona per abordar nous lideratges

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de directives i emprenedores s'han reunit aquest dimecres a la Juno House de Barcelona per debatre sobre els reptes empresarials i nous models de lideratge en sectors com la tecnologia, la sostenibilitat o la gestió d'equips.
Ho han fet durant la segona edició de la jornada Founders' Mindset i coincidint amb el Dia internacional de la dona emprenedora, posant el focus en la dona com a motor d'innovació i creixement, informa l'organització en un comunicat.
Entre les ponents que hi han participat destaquen la CEO de SheAI, Stephany Oliveros; l'activista i conferenciant Desirée Bela-Lobedde; la 'head of brand and màrqueting spain' a Back Market, Marta Castillo; la 'managing director' d''El Periódico', Mabel Mas; o la 'social impact manager' a The Aesop, Julie Campbell, entre d'altres.
Juno House és una comunitat creada per dones i oberta al món, que busca la igualtat d'oportunitats, visibilitzant referents femenines i promovent la col·laboració entre dones i homes.
Segons dades de Women in Business 2025 de Grant Thornton, la mitjana de representació femenina a Espanya en càrrecs directius és d'un 38,4%, tot i que la presència de dones en llocs de CEO es redueix al 19,3%.