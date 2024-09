Un centenar d'entitats rebutja la celebració del congrés The District a Barcelona

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

Un centenar d'entitats socials i veïnals ha rebutjat la celebració del congrés immobiliari The District, previst entre el 25 i 27 de setembre al recinte de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i l'han qualificat de "congrés internacional d'especuladors".

El manifest, recollit per Europa Press aquest dilluns, està signat per diferents sindicats d'habitatge, plataformes ecologistes, associacions de veïns, entitats feministes i antiracistes i formacions polítiques, com Jovent Republicà.

Pels signants, el congrés reunirà representants del mercat immobiliari d'arreu del món per "aprofundir en les dinàmiques d'espoli i d'acumulació" amb les quals fa anys que empobreixen els veïns.

A parer seu, els lemes d'innovació tapen el seu propòsit real: "Convertir el nostre territori i les nostres llars en actius financers a cop d'especulació".

Les entitats han apuntat que "no és nou que polítics de tots els colors posin la catifa vermella als especuladors de torn" perquè es continuïn reunint any rere any.

PROTESTES DE L'ANY PASSAT

"Volen convertir la nostra ciutat en un caramel per atreure rics de tot el món, expulsant les veïnes treballadores que no podem fer front als salvatges preus del mercat", diu el manifest.

L'any passat un grup de manifestants va llançar pintura als assistents del congrés i, en una roda de premsa fa una setmana, el president de l'esdeveniment, Juan Velayos, va assegurar que aquest any el protocol d'entrada està "molt pensat i molt treballat".