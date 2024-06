Un centenar d'empreses, inversors i start-ups participen en el Clean Energy Summit 2024

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

Un centenar de grans corporacions, inversors i start-ups de tot Europa han participat en el Clean Energy Summit 2024, l'esdeveniment final del programa d'innovació en energies netes que impulsa la Deep Tech Alliance.

La trobada s'ha celebrat per primera vegada a Barcelona aquest any i ha estat organitzada per Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dimecres.

El Clean Energy Summit té l'objectiu de connectar investigadors i emprenedors que estan desenvolupant innovacions en l'àmbit de l'energia, amb empreses i fons que poden aportar el capital necessari per fer-les arribar al mercat i a la societat.

En aquesta edició s'han presentat projectes de diferents start-ups i 'scale-ups' europees que apliquen tecnologies Deep Tech enfocades en l'emmagatzematge d'energia, la biomassa, els biocombustibles, la producció d'hidrogen i l'energia solar, eòlica i undimotriu, entre d'altres.

La jornada també ha servit per debatre sobre l'impacte potencial d'aquestes tecnologies i per abordar les oportunitats, els riscos i els factors clau a l'hora d'invertir en empreses emergents d'aquest sector.