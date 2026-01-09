Un centenar d'empreses catalanes exporta a Veneçuela per un valor de 50 milions

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Destaca el sector dels combustibles, amb un 21,9% de les vendes
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Un centenar d'empreses catalanes manté actualment la seva activitat exportadora amb Veneçuela, amb un volum de vendes que s'enfila als 50 milions d'euros, segons dades d'Acció --l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat-- facilitades a Europa Press.
El teixit exportador català al país del Carib es concentra principalment en el sector dels combustibles, que representa el 21,9% del total de les vendes, i el segueixen la maquinària (17,4%), la perfumeria i cosmètica (9,7%), el paper, cartró i manufactures (4,7%) i els adobs (4,2%).
CAUTELA DESPRÉS DE LA CAIGUDA DE MADURO
Fonts de l'agència dependent del Departament d'Empresa i Treball han explicat que es tracta d'un mercat amb un "pes exportador reduït" en el conjunt de l'economia catalana.
No obstant això, s'han posat a "total disposició" de les companyies davant qualsevol dubte derivat de l'extrema volatilitat política al país, després de la intervenció militar nord-americana que va finalitzar amb la captura de Nicolás Maduro el passat 3 de gener.
Malgrat aquest escenari d'incertesa, el Govern central ha intensificat els contactes amb la seixantena de companyies espanyoles amb presència física a Veneçuela --com Repsol, Telefónica, BBVA, Mapfre o Inditex-- per transmetre un missatge de "tranquil·litat" respecte a la seguretat dels seus actius i personal.
ÉS "AVIAT" PER ANTICIPAR ESCENARIS
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va subratllar dimecres que el pes de Veneçuela en el comerç exterior espanyol ha patit una reducció "significativa" en els darrers anys.
Segons el ministre, encara és "molt aviat per anticipar escenaris" sobre com evolucionaran les inversions i el marc jurídic en el període de transició que s'obre al país llatinoamericà.