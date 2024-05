Cementos Molins obté un benefici net de 42 milions el primer trimestre del 2024 (+38%)

L'ebitda se situa en 90 milions (+5%) i el deute financer baixa a 46



BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El benefici net de Cementos Molins durant els primers tres mesos del 2024 ha estat de 52 milions d'euros, un 38% superior al del mateix període de l'any anterior, informa aquest dilluns l'empresa en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

"Aquest augment és conseqüència de la reducció de despeses financeres i l'increment del resultat operatiu", explica l'empresa, les vendes de la qual del primer trimestre han estat de 336 milions, lleugerament inferiors a les del primer trimestre de l'any anterior.

No obstant això, s'han registrat increments de vendes en la majoria dels negocis i regions "compensant gran part de la disminució de l'activitat a l'Argentina com a conseqüència de la situació econòmica del país".

L'ebitda ha arribat a 90 milions d'euros, un 5% més respecte a l'any anterior, destacant la contribució dels negocis a Europa, Mèxic i el Nord d'Àfrica, una millora que "es recolza principalment en la contribució neta de preus sobre costos i en els plans d'eficiència".

El descens del volum i el tipus de canvi han tingut un impacte "desfavorable", especialment per la forta devaluació del peso argentí en el quart trimestre de l'any anterior.

DEUTE FINANCER

El deute financer net va continuar disminuint fins a arribar a un saldo net de tresoreria de 46 milions, la qual cosa Cementos Molins veu com "una gran palanca" per a noves oportunitats de creixement i per executar les inversions previstes en el full de ruta de sostenibilitat 2030.

"El primer trimestre del 2024 hem aconseguit resultats operatius molt sòlids, en línia amb el pla estratègic 2024-26, i hem avançat a bon ritme en l'execució del nostre full de ruta 'net zero' cap a la descarbonització", ha explicat el conseller delegat, Julio Rodríguez.