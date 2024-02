Cementos Molins impulsa dos productes que redueixen "fins a un 25%" les emissions de Co2

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La catalana Cementos Molins ha impulsat dos nous ciments i formigons que suposen una disminució de "fins a un 25%" de les emissions de Co2 que els productes amb la mateixa categoria resistent fabricats a dia d'avui, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

Així, ha plantejat dues solucions per al sector de la construcció que representaran més del 41% dels ciments pòrtland que la companyia fabrica anualment a Espanya: una per a formigons i morters i una altra per a obres submergides al mar o sòls amb alt contingut de sulfats.

Per fabricar-les, la companyia utilitza "més d'un 55% de combustibles alternatius" i ha assegurat que permet una segona vida als residus industrials i minimitza l'ús de combustibles fòssils.

El negoci de formigó, morter i àrids del grup, Promsa, produeix "tots" els formigons amb les noves solucions.

L''Area Manager' per a Mèxic, Spain OPC, Cement & Concrete, Salvador Fernández, les ha emmarcat en el seu objectiu de produir formigó neutre en carboni el 2050, pel qual ha exigit "el suport, l'acció i el compromís de tots els actors de la societat", entre els quals ha enumerat administracions i clients.