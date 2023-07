Cementos Molins guanya 80 milions el primer semestre, un 40% més

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Cementos Molins va tancar el primer semestre amb un benefici de 80 milions d'euros, un 40% més que el mateix període del 2022, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.

L'empresa ha explicat que l'augment es dona "com a conseqüència del fort increment del resultat operatiu" i per la comparació amb el primer semestre del 2022, que va estar afectat per la desacceleració econòmica, la inflació i les tensions de la cadena de subministrament.

La facturació de l'empresa va ser de 705 milions, un 16% interanual més, "amb increments a totes les regions i negocis i amb un impacte positiu tant en volum com en preus", i l'ebitda registrat va ser de 179 milions, un 36% més que el mateix període del 2022.

L'empresa ha explicat que aquesta millora del resultat operatiu se sustenta "principalment en els increments de volum", l'impacte positiu dels plans d'eficiència, la millora dels preus de venda i la reducció de les despeses en energia.

El deute financer net va disminuir un 57%, fins als 69 milions d'euros, amb una ràtio deute/ebitda de 0,2 vegades.