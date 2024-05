Cementos Molins escurça el seu nom a Molins per agrupar sota una sola marca tots els seus negocis

La volta de la seu social a Catalunya "no està damunt la taula"



BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

La catalana Cementos Molins ha decidit escurçar el seu nom a Molins per agrupar sota una sola marca els seus sis negocis: ciment, formigó i àrids, economia circular, solucions per a la construcció, solucions prefabricades i paisatge urbà.

Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el ceo de Molins, Julio Rodríguez, junt amb el seu successor Marcos Cela, que serà el conseller delegat després de la junta general d'accionistes al juny.

Així, la companyia unifica les seves marques comercials a Espanya --Cementos Molins Industrial, Promsa, Propamsa, Pretersa-Prenavisa i Precon-- en una mateixa identitat comunicativa.

"No apareix la paraula ciment, no és per res, estem molt orgullosos, ens va molt bé fabricant el ciment i seguirem fabricant ciment cada vegada més sostenible", ha defensat Rodríguez.

Per ell, el nou nom explica "millor el que és l'empresa avui i el que vol ser en el futur" i engloba els nous productes que existeixen, més enllà del ciment.

Actualment, el 59% de les vendes de la companyia corresponen al ciment; el 18%, als prefabricats; el 12%, als morters especials i als sistemes d'aïllament, i el 11%, al formigó.

En aquest procés, Molins no canvia el nom d'Escofet i de Calucem, sinó que en tots dos casos s'afegirà un 'by Molins' en els seus logos.

"INVERSIÓ IMPORTANT"

El nou nom no implica canvis jurídics: "El que canviem és la nostra manera de presentar-nos davant dels clients, desenvoluparem més sinergies comercials entre els negocis".

Encara que no ha concretat dades, l'empresa ha fet una "inversió important" en el canvi de nom, ja que s'han de modificar els logos i rètols de tots els vehicles i centres de treball.

Preguntat pel trasllat de la seu social de nou a Catalunya, després de marxar-se el 2017 a Madrid, ha dit que la qüestió "no està damunt la taula" del consell.

NOVA MARCA SOSTENIBLE

La cimentera també llançarà al mercat "en els propers dies" la marca Susterra, que agruparà tots aquells productes que siguin sostenibles.

És a dir, aquells que tinguin contingut reciclat, que redueixin les emissions de carboni en un 20% o que millorin les condicions de treball dels empleats.