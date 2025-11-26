Cementos Molins distribuirà un dividend de 0,55 euros bruts el 18 de desembre

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La societat Cementos Molins distribuirà un dividend de 0,55 euros bruts per acció a compte dels resultats de l'exercici 2025, que es farà efectiu el 18 de desembre.
Les accions es negociaran sense dret a percebre el dividend a partir del 16 del mateix mes, informa la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMC) en un comunicat d'aquest dimecres.
El dividend té una retenció del 19% --excepte quan no procedeixi segons la normativa vigent--, per la qual cosa el net per acció serà de 0,4455 euros per títol.