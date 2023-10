Cementos Molins arriba a les 75.000 tones de residus valoritzats a la seva planta de Pallejà (Barcelona)

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Cementos Molins ha aconseguit valoritzar més de 75.000 tones de residus de construcció i demolició no perillosos i altres residus industrials no perillosos durant el primer any de funcionament de la seva planta de matèries primeres alternatives (MPA) de Pallejà (Barcelona).

La planta, que té una superfície d'uns 3.250 metres quadrats, es va inaugurar el setembre del 2022 després d'una inversió de gairebé dos milions d'euros, informa l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

Les instal·lacions permeten a Cementos Molins fer una gestió integral dels residus --des del servei d'emmagatzematge fins a la recollida i el transport-- "garantint el mínim impacte ambiental en tot el cicle" de gestió.

El director de desenvolupament corporatiu i sostenibilitat de Cementos Molins, Carlos Martínez, ha explicat que la planta ha permès que tots els ciments "incorporin matèries primeres alternatives" en el procés de producció.

Així mateix, ha detallat que treballen per reduir la petjada de carboni de tots els formigons, després d'assegurar que, a curt termini, "tots compten amb àrid reciclat en la fabricació".