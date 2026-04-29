Celsa redueix pèrdues un 49% fins als 143 milions el 2025 i anota beneficis el primer trimestre

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Celsa ha tancat l'exercici 2025 amb un resultat net consolidat de 143 milions d'euros en pèrdues, un 49% menys dels 281 milions d'euros que va perdre l'any anterior, i ha entrat en beneficis el primer trimestre de l'exercici en curs, amb un resultat net positiu de 18 milions d'euros.
Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller delegat del grup, Jordi Cazorla, en una roda de premsa per presentar els resultats financers del 2025 i el primer trimestre del 2026 a Barcelona juntament amb el president de Celsa, Rafael Villaseca.
La companyia va obtenir el 2025 uns ingressos de 3.347 milions d'euros, en línia amb els 3.360 milions del 2024, i un ebitda de 396 milions, un 44% més que l'any anterior i amb un marge del 22% sobre les vendes.