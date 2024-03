Celsa incorpora Hilario Albarracín, Elena Guede, Juan José Nieto i Mario Longhi al seu consell

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Celsa ha anunciat que incorporarà Hilario Albarracín, Elena Guede, Juan José Nieto i Mario Longhi al consell d'administració a partir de la junta d'accionistes que se celebrarà el 9 d'abril.

En un comunicat aquest dimarts, l'empresa ha explicat que els nomenaments corresponen a l'objectiu dels accionistes de dotar la companyia "d'un equip de reconegut prestigi" després de fer-se amb el control de les accions.

L'òrgan de direcciò compta amb Rafael Villaseca com a president, Jordi Cazorla com a CEO i Daniel Alaminos com a secretari del consell.

Albarracín ha desenvolupat "pràcticament" tota la seva carrera professional a KPMG, on ha estat president i CEO; mentre que Guede és vicepresident sènior d'Estratègia de Sostenibilitat de Cement and Roadstone Holding.

Per la seva banda, Nieto és president d'Arcano Partners, i Longhi --que s'incorpora com a conseller independent-- ha estat president i CEO de U.S. Steel i de Gerdau AmeriSteel, i president d'Alcoa Wheels International.