Celsa activa l'entrada d'un inversor espanyol en la societat, que tindrà el 20%

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El Grup Celsa ha engegat el procés per a l'entrada en el seu capital, amb un 20%, d'un inversor espanyol amb vocació industrial, ha informat en un comunicat aquest divendres.

Es tracta del següent pas que la companyia havia de fer d'acord amb els compromisos que els actuals accionistes van pactar amb el Govern central quan es van fer càrrec de la companyia.

L'empresa ha contractat Grant Thornton com a assessor financer per determinar el valor raonable de mercat de l'operació, i Citigroup com a assessor de la col·locació privada.

La setmana passada, Celsa va vendre a Seven Global Investments el 100% de les seves filials al Regne Unit, Finlàndia, Noruega, Suècia i Dinamarca per 600 milions d'euros per reduir el seu endeutament.

Aquesta desinversió continua amb la implementació del seu pla de reorganització, i s'afegeix a la recent ampliació del capital social i al desplegament d'un pla d'eficiència.