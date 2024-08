Cellnex ven el seu negoci a Àustria a Vauban Infrastructure, EDF Invest i MEAG per 803 milions

L'operació pot comportar la distribució d'un dividend quan es tanqui



BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha anunciat que ha venut el 100% de la seva filial austríaca On Tower Àustria a un consorci format per Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest i MEAG per un 'enterprise value' de 803 milions d'euros, en un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'operació inclou un pagament incondicional diferit de 272 milions d'euros al desembre de 2028, i Cellnex ha recordat que la cartera venuda va generar 83 milions d'euros d'ingressos i 39 milions d'euros d'Ebitda després de lloguers al 2023.

L'empresa ha assenyalat que el tancament d'aquesta transacció està subjecte a les aprovacions regulatòries habituals i després del tancament, "reavaluarà les seves prioritats d'assignació de capital".

Cellnex va explicar el passat 1 d'agost en el marc de la presentació dels resultats del primer semestre que, després de vendre els seus actius a Àustria, podria considerar una distribució o recompra d'accions anticipada, subjecta al seu palanquejament i qualificació creditícia, encara que es donaria en el moment del tancament de l'operació.

L'empresa va tancar el primer semestre de l'any amb unes pèrdues de 418 milions (+113,2%) i que, del total, 265 milions van procedir de la deterioració comptable d'aquests actius en relació a la diferència entre el preu de compra i el potencial preu de venda, i de les majors amortitzacions i costos financers.

PATUANO

En un comunicat aquest divendres, el conseller delegat de Cellnex, Marco Patuano, ha assenyalat que aquesta venda és "un pas més en el marc Nou Capítol de la companyia".

Ha afegit que permetrà a l'empresa "avançar en altres dos objectius estratègics com són el focus en el balanç i la remuneració a l'accionista".

COMPRA AL 2021

La compra d'aquests actius es va realitzar al gener del 2021, quan Cellnex va adquirir els actius de torres de telecomunicacions de CK Hutchison a Àustria, Irlanda i Dinamarca per 10.000 milions.

Els acords contemplaven el desplegament de fins a 5.250 nous emplaçaments en els següents vuit anys amb una inversió addicional d'1.400 milions d'euros.