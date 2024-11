Cellnex repartirà un dividend de 32,46 milions d'euros el pròxim 21 de novembre

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Cellnex ha acordat el repartiment d'un dividend amb càrrec a la reserva de prima d'emissió per un import de 32,46 milions d'euros el dijous 21 de novembre, informa l'empresa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.

Aquesta xifra implica el pagament de 0,04600 euros per cadascuna de les accions existents i en circulació de la companyia, i l'empresa ha explicat que com que és un dividend amb càrrec a reserves per prima d'emissió, aquest no està subjecte a retencions.

El 19 de novembre serà la data a partir de la qual les accions es negociaran sense dret a percebre el dividend, i el 20 de novembre, el dia en què es determinaran els titulars inscrits que tenen dret a aquest pagament.