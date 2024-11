Cellnex repartirà aquest dijous 32,46 milions en dividends

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex abonarà aquest dijous, 21 de novembre, un dividend de 0,046 euros per títol, amb càrrec a la reserva de prima d'emissió, una retribució a l'accionista a la qual la companyia destinarà 32,46 milions d'euros.

Aquest dividend no està subjecte a retencions perquè es fa amb càrrec a les reserves per prima d'emissió, per la qual cosa l'import net que rebran els accionistes serà de 0,046 euros per títol, segons detalla en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El calendari establert per Cellnex reflecteix que l'última data de negociació en què les accions es van intercanviar amb dret a percebre el dividend va ser dilluns, mentre que la data 'ex-date', a partir de la qual es van negociar sense dret a rebre'l va ser dimarts.

En aquest sentit, la data 'record date' en la qual es determina qui té dret a percebre'l és aquest 20 de novembre, mentre que el pagament es farà el dijous 21 de novembre a través de CaixaBank.