Cellnex repartirà 500 milions de dividends i recomprarà accions per 500 milions més

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha anunciat que repartirà dividends a càrrec de la part de la reserva de prima d'emissió per un import de 500 milions d'euros i que llançarà un programa de recompra d'accions per 500 milions més, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El dividend es farà en dos trams de 250 milions que es pagaran el gener del 2026 i el juliol del 2026, i l'import brut per acció i el calendari detallat es comunicaran en un futur.
Per la seva banda, el propòsit del programa de recompres és "reduir el capital social de la societat mitjançant l'amortització de les accions", i del total, 300 milions ja han estat compromesos i 200 milions procediran de la venda de centres de dades a França.
En tot cas, el valor nominal de les accions pròpies adquirides directament o indirectament, sumades al de les que ja té en cada moment i, si escau, les seves filials, no podrà ser superior al 10% del capital subscrit.
El programa començarà el pròxim 10 de novembre i estarà vigent fins al 31 de desembre d'aquest any.