Cellnex redueix el seu capital social en més de 4,5 milions d'euros després d'amortitzar accions pròpies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha reduït el seu capital social en una mica més de 4,57 milions d'euros després d'amortitzar 18,3 milions d'accions pròpies, segons ha informat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Després d'aquesta operació, que ja ha quedat inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Cellnex compta ara amb un capital social de 166.026.506 euros, representat per 664.106.024 accions de 0,25 euros de valor nominal cadascuna, pertanyents totes les accions a la mateixa classe i sèrie.
La companyia procedirà ara a sol·licitar l'exclusió de negociació de les accions amortitzades a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València i la seva cancel·lació en els registres comptables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).