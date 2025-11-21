Cellnex redueix el seu capital en 6 milions d'euros després de recomprar 24 milions d'accions

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha informat de la reducció de capital en 6 milions d'euros mitjançant la recompra de 24 milions d'accions pròpies, segons un comunicat enviat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'objectiu d'aquesta operació financera és beneficiar els accionistes de la societat en millorar les mètriques en reduir el nombre d'accions en circulació i s'emmarca en el pla de l'empresa de recompra d'accions per un valor de 800 milions d'euros.
Com a continuació d'una altra comunicació remesa a CNMV el 13 d'octubre de 2025, la companyia ha explicat el 20 de novembre "va quedar inscrita en el Registre Mercantil de Madrid l'escriptura pública de reducció de capital (i conseqüent modificació estatutària) en la quantia de 6.016.101 euros, mitjançant l'amortització de 24.064.404 accions pròpies".
En conseqüència, el capital social de Cellnex ha quedat fixat en 170.602.742,75. euros, representat per 682.410.971 accions de 0,25 euros de valor nominal cadascuna.
Cellnex procedirà ara a sol·licitar l'exclusió de negociació de les accions amortitzades en les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València i la seva cancel·lació en els registres comptables de la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A.O. (Iberclear).