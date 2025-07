Cellnex, reconeguda per CDP pel seu "compromís en la lluita contra el canvi climàtic"

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Cellnex, per quart any consecutiu, ha estat inclosa en el Supplier Engagement Leaderboard de CDP per la seva "transparència i compromís en la lluita contra el canvi climàtic", després d'obtenir un lloc en la "Llista A" del 'Supplier Engagement Assessment' (SEA) de l'organització internacional sense ànim de lucre CDP.

Aquesta entitat gestiona la principal plataforma mundial de divulgació d'impacte ambiental per a empreses, ciutats, estats i regions, informa Cellnex aquest dijous en un comunicat.

Aquest reconeixement valora la gestió responsable que l'empresa duu a terme amb la seva cadena de subministrament, amb més de 6.500 proveïdors, als quals se'ls sol·licita que desglossin la informació sobre l'impacte que tenen sobre el canvi climàtic, la petjada de carboni i el medi ambient per assegurar-se de l'aplicació dels estàndards de sostenibilitat.

Cellnex, dins la seva estratègia Net-Zero 2050, ha reduït un 19% les seves emissions de Scope 3 de proveïdors en els últims 5 anys i la seva responsable de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Yolanda Romero, ha afirmat que integrar la sostenibilitat en la cadena de subministrament "és fonamental per optimitzar l'eficiència operativa".

"Des de Cellnex col·laborem amb tots els nostres proveïdors per mapejar les activitats de la cadena de valor, avaluar les emissions procedents de les compres, el transport i l'ús d'infraestructures", ha explicat.