Cellnex preveu que la generació de 'cash flow' sigui "neutral o gairebé neutral" per primera vegada en 2024

Patuano (Cellnex) diu que la propera potencial desinversió és Àustria



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El ceo de Cellnex, Marco Patuano, ha previst que 2024 serà el primer any en el qual la generació de 'cash flow' de l'empresa sigui "neutral o gairebé neutral".

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa telemàtica després de la celebració del Capital Markets Day de l'empresa, en la qual ha afegit que 2025 serà "enormement positiu en termes de generació de flux lliure de caixa de les operacions".

Responent a la pregunta sobre el moment en el qual l'empresa donarà benefici, Patuano ha explicat que serà un procés llarg a causa que les amortitzacions dels actius que compra són elevades, encara que ha dit que serà un "esdeveniment comptable".

Ha assenyalat que en 2023 ja va haver-hi un flux de caixa positiu en 150 milions, però que "per ser transparent i honest", es va deure a la venda d'actius per valor de 600 milions a França.

D'altra banda, ha confirmat que Federico Protto assumirà el càrrec de ceo de l'empresa a Itàlia a partir de finals d'aquest mes.

RECOMPRA D'ACCIONS

Sobre un possible programa de recompra d'accions, Patuano ha explicat que una possible venda del seu negoci a Àustria podria ser un bon catalitzador per realitzar l'operació.

Ha dit que en aquest cas, l'empresa tindria la capacitat de realitzar-ho i que fer-ho "seria una obvietat".

"Amb l'acció tan infravalorada en comparació del valor intrínsec del nostre actiu, crec que seria una gran idea realitzar una recompra d'accions", ha afegit.

ÀUSTRIA

Patuano ha explicat que després de la venda dels actius a Irlanda anunciada aquest dimarts, Àustria és el següent país en el qual pot realitzar una rotació d'actius.

De totes maneres, ha explicat que l'operació d'Irlanda permet a l'empresa no estar "forçada" a vendre a Àustria, mercat en el qual ha dit que té un flux de caixa positiu i que la raó per vendre és que no veuen capacitat d'un creixement significatiu.

Ha subratllat que "si ningú ofereix el preu correcte, ho mantindrem" i ha assenyalat que la venda es podria realitzar per al voltant de 20 vegades l'Ebitda de l'empresa al país i que no es plantegen tenir una participació minoritària.