Cellnex porta casos reals d'ús al Mobile World Congress 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Cellnex exposarà en la pròxima edició del Mobile World Congress (MWC) 2026 diferents casos reals d'ús darrere els seus desplegaments operatius per tot Europa, a països com Espanya, França, Polònia o Portugal, per il·lustrar com les noves generacions de connectivitat estan redefinint sectors crítics, ha explicat aquest dijous l'empresa en un comunicat.
En concret, la companyia d'infraestructures de telecomunicacions assistirà a l'esdeveniment, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 5 de març, en el qual mostrarà a través d'experiències del món real "com la connectivitat està cada vegada més lligada a la resiliència, la seguretat i l'eficiència".
Entre alguns dels sectors destacats per la companyia, de cara al sector de les telecomunicacions mòbils presentarà sensors meteorològics i mediambientals fàcilment desplegables o solucions per tancar bretxes de cobertura, entre d'altres.
Per al sector de la seguretat i emergències, d'altra banda, mostrarà xarxes resilients que donen suport a serveis d'emergència durant esdeveniments climàtics o que operen durant situacions d'apagada elèctrica, i també exposarà la seva tasca en senyalització ferroviària i connectivitat a la indústria del transport.
El COO de Cellnex, Simone Battiferri, ha valorat que "darrere cada projecte hi ha un esforç tècnic i operatiu centrat en la fiabilitat, la continuïtat del servei i la resiliència".