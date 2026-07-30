Cellnex perd 97 milions fins al juny, un 15,6% menys, i augmenta un 2,9% els ingressos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Cellnex va tancar el primer semestre de l'any amb unes pèrdues de 97 milions d'euros, un 15,6% menys que en el mateix període del 2025, i va augmentar un 2,9% els ingressos d'explotació, fins als 2.209 milions, i ha anunciat un nou programa de recompra d'accions de 200 milions.
Els ingressos consolidats reportats van ser de 1.994 milions i, en termes orgànics, els ingressos van augmentar un 5%, mentre que l'ebitdaal va créixer un 7,7% i l'ebitda es va situar en 1.231 milions, informa en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El negoci de torres va ser el "principal motor de creixement", amb uns ingressos de 1.625 milions i un creixement orgànic del 5,2%, mentre que fibra i connectivitat i serveis d'allotjament van créixer un 7,8%; DAS, 'small cells' i RANaaS, un 4,5%, i la difusió de ràdio i televisió, un 0,5%.
El flux de caixa lliure recurrent apalancat (RFLCF) es va situar en 908 milions, mentre que el flux de caixa lliure es va elevar fins als 301 milions, respecte als 19 d'un any enrere.
Segons la companyia, aquesta evolució s'ha vist impulsada per una "sòlida execució operativa, una estructura de capital eficient, l'optimització del cost del deute i una intensitat inferior d'inversió en programes BTS".
PATUANO: "FORTALESA DEL MODEL INDUSTRIAL"
El CEO de l'empresa, Marco Patuano, ha explicat que el primer semestre "confirma la fortalesa del model industrial de Cellnex", i ha posat en valor el creixement orgànic sostingut, la millora del palanquejament operatiu i l'acceleració en la generació del flux de caixa lliure.
"Les nostres aliances estratègiques a llarg termini, les iniciatives d'eficiència operativa i una assignació proactiva del capital estan permetent a Cellnex combinar un creixement predictible i recurrent amb un perfil financer més eficient", ha afegit.
REMUNERACIÓ I LIQUIDITAT
L'empresa considera que el programa de recompra d'accions de 200 milions està "recolzat per la positiva evolució operativa del negoci i la liquiditat disponible".
El director financer, Raimon Trias, ha explicat que l'operació "eleva la remuneració total a l'accionista el 2026 a 1.000 milions", amb la qual cosa l'empresa supera els objectius anunciats en el seu moment.
Així mateix, ha recordat que el dividend del 2026 és de 500 milions, que s'acabarà d'abonar el 15 de juliol, i que ha completat el programa de recompra d'accions de 500 milions anunciat al novembre.
Cellnex comptava a tancament del període amb una liquiditat disponible d'uns 5.300 milions: 2.000 de caixa i 3.300 milions en línies de crèdit no disposades.
El grup afegeix que té "majoritàriament coberts" els venciments de deute entre aquest any i el 2028, recolzats per línies de crèdit renovables compromeses i una àmplia gamma d'opcions de finançament.
EFICIÈNCIA OPERATIVA
L'empresa ha explicat que l'eficiència operativa "va continuar sent un factor clau per a l'expansió de marges, recolzada en la centralització de compres, l'optimització de proveïdors i la simplificació de processos".
Ha afegit que l'adopció de la IA "està permetent accelerar i reforçar la transformació en aquestes àrees"
REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL
El consell d'administració ha aprovat aquest dijous una reducció de capital mitjançant l'amortització de les accions pròpies adquirides en el marc de l'anterior programa de recompra de 500 milions que va acabar al juliol.
Un cop executada l'operació, el capital social serà de 166 milions d'euros, representats per 664,1 milions d'accions, amb un valor nominal de 0,25 euros cadascuna.
GUIDANCE
Cellnex ha reiterat tots els objectius comunicats al mercat per al tancament de l'exercici, amb una previsió d'ingressos de 4.075-4.175 milions el 2026 i de 4.255-4.455 milions el 2027.
L'ebitda ajustat estimat és de 3.425-3.525 milions aquest any i de 3.605-3.805 milions el 2027.
El RLFCF previst és de 1.900-2.000 milions el 2026 i de 1.945-2.145 milions el 2027, mentre que el flux de caixa lliure previst és de 600-700 milions el 2026 i de 975-1.175 milions el 2027.