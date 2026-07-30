Cellnex perd 97 milions fins al juny, un 15,6% menys, i augmenta un 2,9% els ingressos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Cellnex va tancar el primer semestre de l'any amb unes pèrdues de 97 milions d'euros, un 15,6% menys que en el mateix període del 2025, i va augmentar un 2,9% els ingressos d'explotació, fins als 2.209 milions, i ha anunciat un nou programa de recompra d'accions de 200 milions.
Els ingressos consolidats reportats van ser de 1.994 milions i, en termes orgànics, els ingressos van augmentar un 5%, mentre que l'ebitdaal va créixer un 7,7% i l'ebitda es va situar en 1.231 milions, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El negoci de torres va ser el "principal motor de creixement", amb uns ingressos de 1.625 milions i un creixement orgànic del 5,2%, mentre que fibra i connectivitat i serveis d'allotjament van créixer un 7,8%; DAS, 'small cells' i RANaaS, un 4,5%, i la difusió de ràdio i televisió, un 0,5%.