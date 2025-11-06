Cellnex perd 263 milions fins al setembre (+87%) i factura 2.937 milions (+5,7%)

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex va tancar els tres primers trimestres de l'any amb unes pèrdues de 263 milions d'euros, un 87% més que en el mateix període de l'any anterior, i una facturació de 2.937 milions, un 5,7% més proforma i (excloent Irlanda i Àustria), informa en la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
L'empresa ha assenyalat que fins al setembre són "uns resultats operatius i financers sòlids", i ha anunciat un pla de retribució a l'accionista de 1.000 milions, dels quals 500 milions seran en dividend i 500 en recompra d'accions.
L'ebitda ajustat va ser de 2.436 milions, un 6,9% més, mentre que l'ebidaal va ser de 1.787 milions, un 7,5% més.