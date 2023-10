Cellnex nomena Raimon Trias com a nou 'chief financial officer'

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha nomenat Raimon Trias com a nou 'chief financial officer' (CFO) en substitució de José Manuel Aisa, que deixarà el càrrec el 31 d'octubre "com s'havia anunciat", informa el grup aquest dilluns en un comunicat.

Trias s'incorporarà l'1 de desembre a la companyia procedent de Natra Group, en la qual ocupava el mateix càrrec, i també s'integrarà en el Comitè Executiu de Cellnex.

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB), amb formació d'alta direcció per l'Iese i amb una experiència de més de 20 anys en grups industrials com Natra, Pescanova i Celsa, ha desenvolupat la seva carrera a Espanya, Polònia i el Regne Unit.

El CEO de Cellnex, Marco Patuano, ha assenyalat sobre Trias que "les seves excel·lents habilitats de gestió inclouen una provada capacitat de lideratge d'equips i de treball conjunt amb les àrees d'operacions i de negoci".

Per la seva banda, Trias ha mostrat satisfacció per incorporar-se a un grup que "s'ha convertit en un referent industrial i financer que ha protagonitzat un creixement sense precedents i que ara està focalitzat en la consolidació i plena integració de les seves operacions".