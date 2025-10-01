Cellnex nomena l'independent Luis Mañas Antón president de la Comissió d'Assignació de Capital

MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Cellnex ha designat Luis Mañas Antón --actual conseller independent-- com a president de la Comissió d'Assignació de Capital, després de la recomanació favorable de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat.
L'empresa ha agraït la tasca desenvolupada per Dominique D'Hinnin durant la seva etapa com a president, segons ha informat aquest dimecres Cellnex a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La Comissió queda formada per: Luis Mañas Antón (president), Jonathan Amouyal (vocal), Christian Coco (vocal), Ana García Fau (vocal), Alexandra Reich (vocal), Xavier Pujol (secretari no conseller) i Cristina Elías (sotssecretària no consellera).
L'empresa ha subratllat que la resta de comissions romanen sense canvis.