Cellnex nomena Federico Protto nou conseller delegat de la companyia a Itàlia

També serà màxim responsable del clúster format per Itàlia, Suïssa i Àustria



MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha nomenat Federico Protto nou conseller delegat de la companyia a Itàlia (Cellnex Itàlia) en substitució de Lucca Luciani, qui ha deixat la firma tecnològica, segons ha informat aquest dimecres la companyia en una nota de premsa.

Protto, que s'incorporarà formalment a Cellnex a finals de març, reportarà directament a Marco Patuano, conseller delegat del grup, i formarà part del comitè executiu de Cellnex com a màxim responsable d'un dels cinc principals mercats de Cellnex a Europa i del clúster format per Itàlia, Suïssa i Àustria.

Protto s'incorporarà a Cellnex Itàlia provinent de la companyia d'infraestructures de telecomunicacions Intred SPA, on ocupa la posició de director general.

Prèviament ha desenvolupat la seva carrera professional en companyies com Retelit SPA i Irideos SPA, com a conseller delegat i director general, a més de a T-Systems, primer a Itàlia, com a cap de la unitat de negoci de telecomunicacions, i posteriorment a Alemanya, com a vicepresident dels serveis de telecomunicacions a nivell internacional.

També va treballar per Worldcom EMEA --actualment integrat en Verizon-- i Telecom Itàlia, com a cap dels serveis tècnics de l'àrea de Milà, a l'inici de la seva carrera professional.