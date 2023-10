Cellnex, la més ben valorada del sector en el rànquing GRESB

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha obtingut una valoració global en el grup A del rànquing GRESB Infrastructure Public Disclosure 2023, que elabora un ràting ESG de les empreses, ha explicat en un comunicat aquest dimarts l'empresa.

En concret, ha aconseguit una puntuació de 86 punts sobre els 100 possibles, un 1,2% millor que l'any anterior, i la mitjana del sector és del grup C.

Per la seva banda, Cellnex Netherlands i Cellnex Switzerland han participat en el GRESB Infrastructure Asset Assessment, amb una nota de 100/100 per a la companyia neerlandesa i de 88/100 per a la suïssa.

Les puntuacions més destacades obtingudes per Cellnex són en les dimensions de divulgació, en què supera en totes les subcategories la mitjana dels seus competidors i la de la resta de companyies que participen en el rànquing.

Cellnex ha explicat que les dades de GRESB són utilitzades per proveïdors de capital i gestors d'actius per "comparar inversions en totes les carteres i entendre millor les oportunitats i els riscos" existents.