Cellnex llança un programa de recompra d'accions pròpies de fins a 800 milions

L'operació arriba després de la venda del negoci de la companyia a Irlanda

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració de Cellnex Telecom ha aprovat aquest dimarts el llançament d'un programa de recompra d'accions pròpies de la companyia de fins a un màxim de 800 milions d'euros després del tancament de la venda del negoci de Cellnex a Irlanda, previst per al primer trimestre d'enguany, informa la companyia en un comunicat.

"L'objectiu del programa és aprofitar el nivell actual de la cotització de l'acció i reduir el capital social de la companyia, mitjançant l'amortització d'aquestes accions, subjecte a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes", explica.

El nombre màxim d'accions que podrien adquirir-se dependrà del preu mitjà al qual s'adquireixin, que al preu de mercat actual representaria uns 28 milions d'accions.

Està previst que el programa de recompra finalitzi a tot tardar el desembre de 2025, o quan s'hagin comprat accions per l'import monetari màxim indicat abans d'aquesta data, i la seva gestió s'ha confiat a Citigroup Global Markets Europe AG i Goldman Sachs Bank Europe ES.

PERMUTA FINANCERA

El Consell també ha aprovat augmentar l'import del contracte de permuta financera ('equity swap') anunciat el novembre de 2023 de 150 milions fins a un màxim de 550 milions; als preus actuals de mercat això equival aproximadament a 19,2 milions d'accions, la qual cosa representa un 2,7% del capital social.

El Consell també ha aprovat prorrogar el venciment d'aquest contracte de permuta financera de maig de 2025 a juny de 2026.

Aquesta ampliació té per objecte aprofitar l'actual preu de mercat de les accions de la companyia i cobrir l'exposició de la mateixa a l'esmentat programa de recompra, així com als diversos instruments dislutiu que formen part de la seva estructura de capital, com a bons convertibles o LTIP.

"Continuem complint les nostres promeses. Amb l'aprovació d'aquest programa de recompra d'accions pròpies accelerem els nostres plans de remunerar als nostres accionistes, millorant amb el que ens vam comprometre al nostre Capital Markets Day celebrat el març de 2024", ha assegurat el ceo de Cellnex, Marco Patuano.