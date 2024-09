Cellnex instal·la mini antenes en el litoral de Barcelona ciutat per millorar la cobertura en aglomeracions

La infraestructura es quedarà de manera permanent després d'instal·lar-se per la Copa Amèrica



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha instal·lat un sistema distribuït de mini antenes al litoral de la ciutat de Barcelona que la reforça i dota de cobertura 5G i que garanteix la connectivitat "en moments en els quals hi ha acumulació de gent a les platges o en qualsevol esdeveniment".

En declaracions a Europa Press, la directora comercial d'administracions públiques de Cellnex Espanya, Marta Rubí, ha explicat que es tracta d'un projecte que s'ha fet per la Copa Amèrica de Vela, però que es quedarà de manera permanent.

"És una infraestructura que queda per a la ciutat i que es podrà utilitzar a l'estiu a les platges o quan hi hagi La Mercè o quan hi hagi qualsevol esdeveniment", i ha detallat que donarà cobertura en aglomeracions de més de 25.000 persones.

L'operador ha cobert 3,5 quilòmetres del litoral barceloní, que van des de la platja de Sant Sebastià fins a la platja de la Mar Bella, i ha utilitzat el mobiliari urbà ja existent perquè la instal·lació passi desapercebuda; per exemple, als fanals, on s'han situat sota les llums.

Segons Rubí, el sistema compta amb 13 antenes repartides en 8 punts i està completament "mimetitzat" amb l'entorn, ja que Cellnex ha treballat de manera conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona per garantir els estàndards i ha utilitzat els colors dels suports físics.

FUNCIONAMENT

És una estructura única i neutra que poden utilitzar les diferents companyies telefòniques per oferir més cobertura al litoral, i Rubí ha defensat que és més sostenible perquè "no multipliques els equips".

Des d'una sala tècnica situada en el passeig marítim, l'empresa distribueix "el senyal de cadascun dels operadors als diferents màstils on estan les antenes", i aquestes s'encarreguen d'irradiar el senyal.

ADAPTAR-SE Al FUTUR

El sistema també facilita la gestió, ja que Cellnex s'encarrega de fer d'intermediari entre l'Ajuntament de Barcelona i les diferents companyies telefòniques, i s'ha dissenyat perquè sigui permanent i es pugui adaptar als canvis del futur, com el 6G.

És un tipus de sistema que la companyia també està desplegant en centres urbans, estadis, centres comercials, grans edificis i estacions de metro, entre altres localitzacions, ja que permet ampliar i densificar la capacitat de la xarxa.