Cellnex ingressa 964 milions fins al març (+6,3%) i perd 49 milions (+25,6%)

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

Cellnex va tancar el primer trimestre de l'any amb uns ingressos de 964 milions d'euros, un 6,3% interanual més, i va perdre 49 milions, un 25,6% més, ha explicat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.

La companyia ha destacat que el resultat net es va mantenir negatiu a causa principalment de la provisió corresponent a l'aplicació de l'ERE a Espanya per 209 treballadors, així com al guany patrimonial per la venda d'Irlanda al febrer del 2025.

L'Ebitda ajustat registrat va ser de 798 milions d'euros, un 7,7% més que un any enrere "impulsat pel creixement orgànic dels PoPs" en els emplaçaments del grup, que van augmentar un 4,3%.