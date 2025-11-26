Cellnex i IB Digital impulsen el desplegament de la ràdio digital DAB+ a les Balears

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Cellnex i l'Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions (IB Digital) han impulsat el desplegament de la ràdio digital DAB+ a les Balears, informa l'empresa en un comunicat aquest dimecres.
Es tracta de la "primera xarxa autonòmica de ràdio digital DAB+ a Espanya, que donarà servei integral a totes les illes Balears" i està previst que els treballs comencin abans que acabi l'any i s'enllesteixin en 18 mesos.
Aquesta xarxa permet acollir més programes per múltiplex, millorar l'experiència d'escolta, afegir informació associada al contingut i optimitzar l'eficiència espectral respecte a la radiodifusió analògica tradicional.
Gràcies a aquesta tecnologia, IB3 Ràdio podrà posar en marxa les emissions digitals, s'obre la porta a la incorporació de concessionaris privats autonòmics en els pròxims mesos, i impulsa l'oferta radiofònica i la innovació audiovisual a les Balears.
A diferència de les experiències pilot, el desplegament a les Balears és una xarxa en explotació real, dissenyada per prestar servei estable i escalable des del primer dia, amb vocació de continuïtat i creixement.