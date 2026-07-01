Cellnex finalitza el programa de recompra d'accions de 500 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha informat que ha finalitzat el programa de recompra d'accions que tenia en marxa en haver assolit l'import màxim de 500 milions d'euros, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
En el marc del programa, l'empresa ha comprat 18,3 milions d'accions pròpies, l'equivalent al 2,68% del seu capital social.
Ha recordat que l'objectiu era reduir el seu capital social mitjançant l'amortització de les accions pròpies adquirides, la qual cosa tindrà lloc mitjançant el corresponent acord d'execució que aprovi el consell d'administració.