Cellnex factura 3.941 milions (+7,7%) i redueix pèrdues fins a 28 milions (-97,3%) el 2024

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Cellnex va tancar l'exercici 2024 amb uns ingressos de 3.941 milions d'euros, un 7,7% més que un any enrere, i va reduir les pèrdues un 97,3%, fins a 28 milions, enfront dels 297 milions del 2023, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.

L'empresa ha destacat que està "prop d'aconseguir el 'break even'" per la millora dels ingressos i l'Ebitda, i que les pèrdues es donen pel deteriorament del valor dels actius d'Àustria i per les majors amortitzacions i costos financers associats al procés d'inversió del passat.

L'Ebitda ajustat va ser de 3.250 milions, un 8% interanual més, i l'Ebitda després d'arrendaments (Ebitdaal), de 2.386 milions, un 10,6% més.